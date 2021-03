BBB21: Neymar compartilha meme sobre relação de Arthur e Carla e postagem viraliza

Arthur e Carla Diaz protagonizaram diversos atritos no Big Brother Brasil nos últimos dias. Os internautas brincam, dizendo que o instrutor de crossfit prefere Projota à atriz, e as brigas entre o casal só fizeram com que os memes tomassem conta da internet.

Neymar foi um dos que compartilharam um meme que mostrava uma mulher carregando um homem nos ombros durante um show. Na legenda, a imagem dizia: “Carla Diaz levando Arthur pra um show do Projota”. O jogador comentou a publicação. “Ri alto”, escreveu. Depois do comentário de Neymar, o tweet viralizou na rede social.

Eu ri alto 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Yz4iLFiIqj — Neymar Jr (@neymarjr) March 8, 2021

