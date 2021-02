BBB21: Nego Di elogia voz de Juliette; ‘Cantou melhor que as cantoras’

Depois da festa do líder na última quarta-feira (10), Nego Di elogiou a voz de Juliette no Big Brother Brasil. Ele disse que a sister cantou melhor do que os profissionais da edição. Isso aconteceu enquanto ele estava conversando com Fiuk e Projota na cozinha.

+ Giovanna Ewbank não gosta de look de Bruno Gagliasso: ‘Ridículo’

+ Chorei’, desabafa Viviane Araújo sobre cancelamento de desfiles de Carnaval

“Até comecei a gostar mais da Juliette agora, só por ela cantar no tom, pessoas assim me cativam, sério. Tu não está entendendo, de cantar bem sendo uma das pessoas que melhor cantou ali”, disse. “Não tem como eu te explicar, é de parecer que saiu a Juliette que convive com a gente e entrou outra coisa dentro daquela capa, sabe?”, continuou o comediante.

Projota disse que não viu, e Fiuk rebateu os elogios de Nego Di. “Que melhor cantou você exagerou.” “Tá louco…ela cantou melhor do que as meninas que são cantoras. Que isso”, finalizou Di.

Veja também