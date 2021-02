BBB21: Nego Di critica Lucas Penteado: “Tu foi emocionado e burro”

Nego Di e Lucas Penteado tiveram uma longa conversa na manhã desta segunda-feira (1). O comediante, que é o líder do BBB21, criticou as ações do ator, conhecido por atuar em Malhação.

“É ter humildade, você está botando as pessoas em situação constrangedora, fazendo pergunta idiota, enchendo o saco. Eu estou vendo que a pessoa não está à vontade e tu não. Tu foi emocionado e burro, de um jeito que não poderia ser. Tu levou as pessoas para um pico de estresse que ia acontecer naturalmente daqui a duas semanas, antecipou as coisas. Estragou a festa de dezenove pessoas. Isso é desespero. Tu quer forçar e isso é pior. Quanto mais insistir, pior fica. Eu não tenho obrigação de te explicar como viver”, afirmou Nego Di.

Lucas afirmou que pediu desculpas para os outros participantes por suas ações. “Não quero, a desculpa é com atitude, não com palavras. Não quero mais falar disso. Acordei, nem comi e estou estressado. Estou esgotado em uma semana de jogo. Eu não quero me preocupar com ninguém aqui, a vida dos outros não me interessa. Esse assunto tem que acabar”, negou o líder.

“Eu não sei como reagir a isso, estou tentando entender como eu me redimo com os meus erros. Eu imagino que seja mudar, mas preciso dessa compreensão de que não é um bagulho fácil de fazer. Estou com vergonha de muita coisa que eu fiz. Ouvi que foi proposital e que eu não estou tentando. Tudo o que eu estou fazendo é errado e vai continuar errado independente do que eu faça, e essa é a sensação”, respondeu Lucas.

Veja também