BBB21: ‘Não imaginei que seria uma decepção’, diz Carla sobre brother

Carla Diaz e Camilla de Lucas conversaram no Quarto Colorido na noite de segunda-feira (8). A atriz, que está no paredão falso, desabafou com a influencer e falou sobre sua relação com Arthur, com quem já teve um relacionamento dentro do reality.

“Um não está apoiando o outro nessa questão do Paredão. Eu também não queria que ele fosse embora, que eu saísse e ficasse essa sensação de que eu não apoiei uma pessoa que estava comigo esse tempo todo. A gente está se dando a mão para passar por esse dia. O que vai ser depois a gente não sabe”, contou.

A atriz continua o papo e se abre sobre os seus sentimentos: “Até porque não tem como tomar uma decisão porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas é uma pessoa que, de fato… Há muito tempo eu não gostava de alguém. Eu me fechei completamente. Estava há mais de um ano, sem olhar, de ter interesse. Estava focada muito no meu eu”. A sister continua seu desabafo e revela:

“Eu não imaginei que ele seria uma decepção para mim. Se eu soubesse isso lá atrás, não teria acreditado, confiado e talvez não tivesse me permitido”. A atriz mantém o papo sobre o brother e encerra: “Que a gente se gosta, isso já está notório, que é de verdade. Em relação a jogo, ele falou que não teve maturidade para separar essa semana”.

