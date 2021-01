BBB21: “Não é nosso critério”, diz Tiago Leifert sobre palpites de famosos com muitos seguidores

A lista de participantes do BBB21 está sendo divulgada nesta terça-feira (19) durante a programação da Globo. Como o reality é muito esperado por diversas pessoas, os palpites sempre acabam tomando conta da internet semanas antes do início do programa.

Tiago Leifert, que é o apresentador do BBB21, falou nas redes sociais sobre os palpites do público sobre os participantes do “Camarote”, que tem pessoas famosas. “Vi os chutes de vocês, são muito bons, tem vários chutes interessantes. Mas acho que a imensa maioria dos chutes são todos iguais, vocês vão sempre em gente muito famosa, com um número de seguidores absurdo”, começou Tiago.

“O critério dos chutes é gente muito, muito famosa. Mas não é esse o nosso critério, como vocês sabem! Pode ter gente muito famosa lá dentro, com milhões e milhões de seguidores? Claro que pode! Mas não é só isso, as vagas não serão todas preenchidas assim”, continuou o apresentador.

Para finalizar, Tiago deixa claro que a produção não “olha” famoso, mas sim pessoas com impactos diferentes nos telespectadores. “A gente procura convidados. São pessoas que se destacaram nas mais diferentes áreas, têm diferentes tamanhos, diferentes impactos e diferentes regiões. Isso que vocês têm que olhar. Os chutes estão muito concentrados em um perfil único, mas tem mais coisa! A gente não olha famoso, lembrem-se disso! São convidados!”

