BBB21: “Medidas judiciais serão tomadas em breve”, diz equipe de Lucas sobre Karol Conká

Durante semana passada o Big Brother Brasil foi alvo de diversas polêmicas por causa do comportamento de Lucas Penteado e Karol Conká. Segundo a equipe do ator, medidas judiciais serão tomadas contra a cantora em breve.

A assessoria de imprensa de Lucas afirmou, em entrevista à Quem, que “o advogado que está acompanhando o caso ainda está estudando as medidas judiciais que serão tomadas em breve”.

Veja o comunicado completo:

“Após analisar os vídeos com as declarações da cantora Karol Conká – Karoline dos Santos Oliveira, a assessoria do ator Lucas Penteado, participante do BBB21, informa que iniciará os procedimentos que objetivam a responsabilização pelos danos oriundos dos atos ilícitos praticados pela artista. Quanto a demandas que eventualmente possam surgir, nos manifestamos no momento oportuno. Sem mais para o momento.”

