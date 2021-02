BBB21: ‘Está com mania de perseguição’, diz Nego Di sobre Karol Conká

Na madrugada desta quinta-feira (11), Nego Di e Viih Tube conversaram sobre Karol Conká durante a festa do líder. O humorista se mostrou preocupado com a reputação da rapper fora da casa.

“Ela tá agindo de uma maneira que periga estragar o rolê que ela já tem lá de artista”, disse Nego Di. “Ela falou de mim. É só de mim que ela ta falando. Por que eu?”, respondeu Viih, entre lágrimas.

“Ela tá num ponto que ela tá tão ferida, tão magoada com o que aconteceu que tudo ela acha que é pra ela. Tudo ela acha que estão falando pra ela. Eu entendo que ela esteja com mania de perseguição. Só que falei pra ela que não tá certo”, respondeu o gaúcho. “De verdade, eu gosto muito das duas. Eu sei que ela não é ruim, mas ela tá com uma mania de perseguição. E eu vou falar pra ela tomar cuidado pra não se tornar o Lucas do rolê, porque ela tá começando a ficar chata com esse assunto”, continuou.

No meio da festa, Karol chegou a dizer que tinha vontade de dar uma voadora em Viih Tube. Em vários momentos, e ao longo do dia, a cantora se demonstrou incomodada com Viih Tube e com Carla Diaz, ainda por consequência das mentiras que inventou a respeito de Carla e Arcrebiano.

