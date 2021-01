BBB21: Mãe de Gilberto diz que filho teve infância marcada pela violência do pai

Na festa da última sexta-feira (29), Gilberto, participante do Big Brother Brasil 21, contou para o brother Nego Di sobre o fato de ter um pai dependente químico. Segundo a mãe, Jacira, a infância do filho foi marcada pelo comportamento agressivo do seu ex-companheiro.

“Eu sofria violência doméstica do pai dele e inclusive precisei fugir para São Paulo por um tempo para escapar. Nesta época, o Gilberto tinha quatro anos e ficou morando com a minha sogra. O pai achava que ele [Gilberto] não era filho dele pelo fato de ter nascido mais claro. Com isso, ele também apanhava e sofria perseguição”, contou a mãe.

Após oito meses em São Paulo, longe de Gilberto e suas duas filhas mais velhas, Jacira revelou que foi avisada de que eles continuavam sofrendo maus-tratos do pai. Ela, então, voltou e buscou os três para viverem com ela.

“O pai continuou a nos perseguir. Uma vez ele chegou a atirar uma bomba na cozinha da casa em que estávamos vivendo. Foram tempos de muito sofrimento e o Gilberto guarda muitas mágoas e traumas de tudo isso até hoje. Depois de um tempo, consegui me separar de vez e criei os meus três filhos sozinha”, finalizou Jacira.

