BBB21: Mãe de Gil agradece apoio dos fãs: ‘Pagaram a minha internet’

O sucesso de Gilberto Nogueira, participante do ‘BBB21’, tem sido sentido pelos familiares do brother, que já acumula quase cinco milhões de seguidores no Instagram. Jacira Santanna, mãe do participante, disse que tem recebido muitas mensagens, cartas e doações dos fãs do filho.

“Tenho recebido um carinho muito grande. Estou assustada até com todo esse carinho. São muitas mensagens e cartas. Os fã clubes até se juntaram e me deram mais de trinta camisas para a gente distribuir na família. Teve fã que pagou meu Globoplay e internet. O meu filho é muito querido”, contou ela em entrevista à Quem.

Desempregada há um mês, dona Jacira passa por um momento de dificuldade. A cozinheira sonha em melhorar sua situação com a participação do filho no reality show e a possível conquista do prêmio de R$ 1,5 milhão.

“Estou desempregada há um mês e estamos passando por um aperto. Estou sem máquina de lavar, a geladeira pifou, o fogão está com uma boca só funcionando… Queria arrumar a geladeira, mas ia ficar em 380 reais e não tenho esse dinheiro. Então, quem é pobre como nós somos, tem a meta de sair do BBB com a bufanfa. Se ele vencer, o dinheiro será dele, mas sei que ele quer me dar uma forcinha. Ele me ama muito e vive por mim. Torcemos para ele ficar até o fim, mas se isso não acontecer, a casinha e o quartinho dele estarão aqui. Está tudo bem, a vontade do povo que vale”.

