BBB21: Karol Conká vence prova do líder da semana

A prova do líder dessa semana do Big Brother Brasil foi patrocinada pela Coca Cola. Os brothers tinham que completar as palavras com as letras que estavam faltando, e no fim deveriam escolher uma palavra para mudar de lugar com o colega.

A palavra vencedora seria “otimismo”, que foi escolhida por Karol Conká. Antes dela, Sarah estava na palavra, e no começo da prova, Arthur.

