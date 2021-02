BBB21: Karol Conká diz que quase falou para Viih Tube que lhe daria uma voadora

Em uma conversa com Lumena e Fiuk durante a festa da madrugada desta quinta-feira (11), Karol Conká contou que teve vontade de perguntar para Viih Tube se ela já era maior de idade, e que tinha vontade dar uma voadora nela.

“A partir do momento em que pedi perdão [para Carla] e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha e fica ‘ai, amanhã tem festa, não quero ninguém brigando’. Quase que eu virei para ela e falei assim: ‘Você já é de maior? Então já dá para te dar uma voadora”, disse Karol.

Em vários momentos da festa, e ao longo do dia, a cantora se demonstrou incomodada com Viih Tube e com Carla Diaz, ainda por consequência das mentiras que inventou a respeito de Carla e Arcrebiano.

Karol sente que não foi perdoada completamente por ter inventado que Carla teria dado em cima de Arcrebiano, e que Viih Tube tomou as dores da atriz e a todo momento estaria provocando Karol.

Em outro momento da festa, em uma conversa com Nego Di e Pocah, que não concordaram com a mania de perseguição da cantora, ela saiu brava com eles e desabafou no quarto com Fiuk a respeito do mesmo assunto.

