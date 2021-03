BBB21: ‘Ivy Moraes Bastiana’, brincam internautas após Caio votar 3x em Camilla

Caio votou pela terceira semana seguida em Camilla de Lucas no Big Brother Brasil. Os internautas perceberam uma semelhança entre o fazendeiro e Ivy Moraes, do BBB20, que votou diversas vezes em Babu Santana. “Ivy Moraes Bastiana”, brincaram os fãs do reality.

Além disso, o assunto virou meme nas redes sociais com diversas outras comparações entre Caio e a modelo.

Então Thiago hj eu vou voltar no babu, ops na Camila*

Caio é o novo ivy da edição #BBB21 pic.twitter.com/Snw2n1Fi5e — ALU4D4 (@NOIAD44) March 8, 2021

Ivy está para Babu

assim como

Caio está para Camilla pic.twitter.com/BRB3QFxZh0 — HAHA. (@oficialhaha) March 8, 2021

