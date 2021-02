BBB21: Italianos fazem mutirão para tirar Gilberto por vingança do ‘Grande Fratello VIP’

Os brasileiros despertaram a ira dos italianos no “Grande Fratello VIP”, o BBB italiano. Os brasileiros ajudaram Dayane Mello a chegar na final do reality, fazendo com que os italianos se revoltassem e fizessem um mutirão para eliminar Gilberto.

Um perfil italiano no Twitter lançou a campanha “Fuori Gilberto e Forza Karol” — “Fora Gilberto e Força Karol”. O que mais preocupa os brasileiros não é a eliminação de Gilberto, já que a rejeição de Karol aqui fora é muito maior do que a do economista, mas sim que os italianos votando em Gil estejam diminuindo a porcentagem de votos que eliminará Karol.

