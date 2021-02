BBB21: Irmã fala sobre cancelamento de Fiuk: ‘Fiquei sem dormir’

Tainá Galvão se afastou das redes sociais por três dias para poder assimilar as críticas que o irmão Fiuk vem recebendo por sua participação no BBB21. A cantora disse que chegou a ficar sem dormir diante das polêmicas.

“Voltei das minhas férias sabáticas de três dias. Estava precisando muito. Para mim tem sido um pouco diferente do que para o meu pai (Fabio Jr) e para a Cleo (irmã), que são acostumados a muita exposição. É muito louco isso tudo. A sensação é como se eu estivesse em um circo pegando fogo. Caí de paraquedas nisso tudo. Não estou acostumada”, disse ela.

“Fiquei muito pensativa esses dias, sem dormir. É muita pressão e é muito doido. Nunca tinha pensado como era para um familiar de um BBB. Tudo é muito intenso com toda essa exposição da minha familia”, avalia.

Apesar de amar o seu irmão, Tainá reforçou que não concorda com todas as suas atitudes. Ela chama o irmão pelo nome de batismo, Filipe. “O Filipe é meu irmão por parte de pai e de mãe. A gente cresceu junto como uma família normal, irmãos que se amam, depois se odeiam e cinco minutos depois se aman de novo. Amo meu irmão acima de tudo, incondicionalmente. Vou estar lá para o que ele precisar sempre, mas isso não significa que eu apoie as atitudes e escolhas dele sempre. Penso diferente dele em vários sentidos. Tenho ideais e valores diferentes… Cada um é uma pessoa. Cada um teve uma história de vida. Não quer dizer que estou condicionalmente do lado do meu irmão, lógico que não, mas sempre vou estar aqui para ele.”

