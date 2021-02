BBB21: Fiuk fuma durante castigo do monstro e é penalizado

Fiuk e Camilla foram os escolhidos pelo anjo da semana, Caio, para cumprirem o castigo do monstro no Big Brother Brasil. O filho de Fábio Jr. aproveitou que estava ao ar livre durante a música do monstro e pensou em fumar um cigarro enquanto estava com a fantasia, mas foi advertido pela produção.

Ele estava indo para o local do castigo, com um cigarro na boca, quando foi avisado. “Atenção, penalizado, sem cigarro.” “Pô, produção, isso não foi falado”, reclamou Fiuk.

