BBB21: Famosos se revoltam com a vitória de Karol Conká na prova do líder

Karol Conká foi a vencedora da prova do líder que aconteceu na noite de quinta-feira (11) na casa do Big Brother Brasil 21. Os famosos, que estão adorando comentar o reality da Globo, se posicionaram nas redes.

“Ah, mano, na moral… Vai pro inferno. Parei. Desisto”, esbravejou Felipe Neto. “Na moral, vocês estão de sacanagem, né?”, escreveu Marília Mendonça.

A jornalista Andreia Sadi, que está grávida de gêmeos, se exaltou com o programa. “Inacreditável”, escreveu. Em resposta ao colunista Chico Barney, ela disse que os filme ‘pularam’ em sua barriga. “Os filho td pularam aqui NO ÚLTIMO LANCE, to quase parindo de raiva”, disse.

Juliana Paes questionou o resultado. “Tá muito estranho isso… ela nem pensou, nem comemorou!”, escreveu.

