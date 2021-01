BBB21: Famosos detonam Karol Conká nas redes sociais após fala xenofóbica da cantora

Karol Conká fez uma declaração polêmica e xenofóbica na tarde desta sexta-feira (29) no Big Brother Brasil. Ela afirmou que a sister Juliette não teve uma boa educação por ter nascido e crescido na Paraíba. Diversos famosos ficaram chocados com a fala da cantora, e a detonaram nas redes sociais.

+ BBB21: “Mimadinho um pouco”, diz Nego Di sobre Fiuk

+ BBB21: Mãe pediu para Arcrebiano não mudar de nome

“Convido todos os nordestinos que tem orgulho do nosso nordeste a levantarem a voz em apoio a Paraibana que ali se encontra sofrendo xenofobia”, pediu Flay. “Tenho muito orgulho do meu Nordeste”, escreveu Safadão. “Eu sou do Piauí e muito bem educado”, disse Whindersson.

Conká disse: “Essa pessoa disse [Juliette], não é o jeito dessa pessoa, pois na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha… eu tenho muita educação para falar com as pessoas”, finalizou.

Veja também