BBB21: ‘Eu era uma pessoa feliz, agora eu tô triste’, diz Bil; Família quer que ele saia

Indicado ao Paredão, o brother Arcrebiano, o Bil, teve uma longa conversa com sua ex-affair na casa, a cantora Karol Conká, no final da noite desta segunda-feira (8), após o Jogo da Discórdia, em que os dois tentaram se entender sobre a confusão que causou a “separação” do casal. Aos prantos, o modelo confessou estar cansado do programa, que está infeliz e que quer sair de cabeça erguida nesse paredão.

“Eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Eu tô doido para sair desse programa. Tô maluco já, tô maluco. Eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu tenho meu trabalho lá fora. Eu era uma pessoa anônima, eu era muito feliz. Agora eu tô triste”, disse Bil.

Nas redes sociais, os administradores do Twitter do modelo fizeram uma publicação manifestando o desejo de que Bil não permaneça no programa, “pelo bem dele,, e pela saúde mental de toda a família”, diz a postagem.

Após iniciar um affair com a cantora no reality, Karol Conká, em uma crise de ciúmes, inventou e começou a espalhar para os outros participantes da casa que Carla Diaz estaria dando em cima dele. Fato que ela posteriormente assumiu para a própria Carla.

Insatisfeita por não receber de Bil o carinho que esperava, nas palavras da própria, ela inventou essa história envolvendo os dois participantes, e dizendo que outros dois homens da casa também teriam reparado que a atriz dava em cima do modelo.

Carla confrontou todos os homens da casa para saber quem teria inventado essa história, mas descobriu que nenhum deles havia participado disso e que Karol teria criado toda essa história sozinha. Posteriormente, Karol confronta Carla acusando-a da dar em cima de Bil, causa uma longa discussão na casa e ameaça deixar o programa, no mesmo dia em que Lucas Penteado acabou desistindo.

Confrontada com a realidade e exposta diante das própria mentiras, assumida por ela, Karol decidiu alterar toda a narrativa afirmando se sentir usada por Arcrebiano, transferindo para ele a responsabilidade dos ciúmes que ela vinha sentindo, e convencendo vários brothers de que ele estava errado na situação.

Com isso, vários participantes começaram a se afastar de Bil e ele próprio também não os procurou para tentar esclarecer a situação, fazendo com que eles tivessem a impressão de que Karol estaria certa, fato que causou todo o desconforto em Bil, e que é o motivo pelo qual ele desabafou nesta segunda manifestando a vontade de deixar o programa.

Assista abaixo o desabafo do modelo manifestando seu desejo de ser eliminado no Paredão desta terça-feira (9), em que disputa o voto do público com Gilberto e Juliette.

