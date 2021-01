BBB21: Conheça os participantes que já começam o reality com imunidade

Na noite deste domingo (21), Tiago Leifert entrou na programação do ‘Fantástico’ para revelar quem são os seis brothers e sisters que já começam o ‘BBB21’ com imunidade. Durante a última semana, os internautas escolheram três integrantes do grupo Pipoca e três do grupo Camarote para aproveitarem a primeira semana do confinamento sem se preocupar com o paredão.Eles também serão os responsáveis por consenso a indicar alguém para o primeiro paredão.

Em 2021, o reality terá o mesmo formato que no ano passado, com a turma do Camarote, formado por famosos, e a galera da Pipoca, composto por anônimos. Esta é a edição mais longa do Big Brother, que foi um sucesso arrebatador de audiência para a Globo em 2020, com 100 dias de confinamento.

Os seis imunizados são: Lumena, Juliette e Arthur, da turma da Pipoca; Fiuk, Viih Tube e Projota, do Camarote.

