BBB21: Carla diz a Arthur que, se ele não for eliminado, ‘vai ter edredom’

Em conversa durante a festa desta segunda-feira (22), os brothers Arthur e Carla Diaz, que formam o único casal atualmente do BBB21, brincam sobre a possibilidade de “rolar um edredom” caso ele não seja eliminado nesta terça (23) no Paredão contra Gilberto e Karol Conká.

“Vou te atentar muito no edredom ainda”, diz Arthur para Carla enquanto dança. “Ai, Brasil”, responde a atriz rindo sem graça. O brother continua: “Vai, Brasil, deixa o Arthur ficar”.

Empolgado, ele pergunta: “Vai ter edredom se o Arthur ficar? Olha para a [câmera] oito e fala. Vai?”. Gostando do jogo de sedução e tentando esconder a timidez, a atriz ri e tapando parte da boca responde: “Idiota… Vai!”.

Desde que formou um casal com instrutor de crossfit, Carla evitou em vários momentos ficar embaixo dos edredons com Arthur e só passou a dormir na mesma cama que ele depois que ele deslocou o ombro na prova do líder da semana passada.

