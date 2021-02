BBB21: Carla Diaz fica chateada com vetos de Arthur na prova do líder: ‘Abre teu olho’

Após a realização da Prova do Líder nesta quinta-feira (11), a atriz Carla Diaz conversou com Arthur a respeito dos vetos que ele, enquanto líder, deu na prova, e demonstrou sua insatisfação com as escolhas do brother.

Arthur podia vetar duas pessoas da prova e escolheu os brothers Gilberto e Fiuk. Carla estranhou o fato dele poder vetar duas pessoas e não ter cogitado vetar Karol Conká, que acabou vencendo a prova e que foi a pivô de uma confusão envolvendo Carla, Arthur e o eliminado da última terça-feira, Arcrebiano. Karol inventou que Carla estaria dando em cima de Arcrebiano enquanto ela e o brother tentavam formar um casal na casa. Além disso, a cantora ainda contou essa mentira para Arthur, que já vinha demonstrando interesse de ficar com a Carla na casa.

“Você entendeu meu jogo, né? Então só abre seu olho. Porque talvez… eu não quero falar nada para depois não falarem que eu estou te influenciando, fazendo sua cabeça. Acho que você é homem suficiente para entender as situações… Agora você dar uma desculpa, de votar no Fiuk porque o garoto ficou falando… A gente estava brincando. Era papo dele com o Nego Di, não era nada com você. Me desculpa, eu acho que isso não é um motivo muito forte para você vetar uma pessoa, comparado a uma pessoa que fez algo muito grave. Mas ai é sua cabeça, sua sentença”, disse Carla.

Arthur disse para a sister que sua decisão foi baseada em uma certeza que ele tem de que Karol Conká não a indicaria ao paredão, mas Carla rebatou dizendo que não tem mais confiança em Karol depois de tudo o que aconteceu.

“Eu não tenho mais confiança, ela me deu isso aqui [a pulseira do VIP], mas ela pode votar em mim. Não sei. Eu estou completamente excluída aqui. Não sei, eu acho que o meu realmente pode estar na reta, sim”, disse Carla.

A conversa continua com a atriz perguntando o que Projota disse para ele quando Arthur contou que Carla tinha ficado chateada com as escolhas, e o brother responde que “ninguém entendeu meu segundo veto [em Fiuk]”. Nesse momento, Carla levanta do sofá e fala, antes de sair e deixá-lo sozinho: “Pois é, então abre teu olho. De verdade”.

