BBB21: Caio convida Thaís e Viih Tube para almoço do Anjo

O fazendeiro Caio surpreendeu a dupla Viih Tube e Thaís, que foram indicadas pelo brother para o castigo do Monstro desta semana. Nesta sexta-feira (19), Caio convidou as duas para o almoço do Anjo.

“Para tentar recompensar um pouquinho, vocês almoçam comigo no domingo? Por favor? Vamos ver minha família junto comigo? Aceitam?”, disse Caio. Viih Tube chegou a revelar que ficou emocionada com o convite: “Ai, vou chorar”.

“Eu ia deixar para falar no domingo, mas estava com vontade de falar agora. É de coração. Não levaria se não fosse de coração. É um momento muito importante para mim. Não ia levar qualquer pessoa para dividir isso comigo”, disse o fazendeiro.

Caio venceu a prova do Anjo dessa semana e tem direito a convidar dois outros participantes para dividir um almoço com ele, no qual ele também receberá de presente um vídeo da família.

O fazendeiro já foi Anjo em outra oportunidade, mas não conseguiu aproveitar as comidas feitas especialmente para ele, pois assistiu ao vídeo da família e ficou desconfiado que algo de grave teria acontecido com sua família.

O brother teve uma interpretação errada sobre o vídeo da esposa e chegou a pensar em desistir do programa, mas mudou de ideia.

