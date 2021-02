BBB21: Boninho revela data do paredão falso

No último domingo (21), Boninho adiantou algumas novidades do Big Brother Brasil ao responder os fãs em seu Instagram. Uma das perguntas mais feitas para o diretor do reality foi sobre a data do tão aguardado paredão falso.

“Boninho, cadê o paredão falso? Vai ser quando?”, quis saber o seguidor do marido de Ana Furtado. “Na sexta semana”, adiantou o diretor.

No paredão falso, a direção do BBB simula a eliminação de um participante para os outros na casa. Em edições anteriores, o “eliminado” acompanhava o que acontecia no programa antes de voltar – surpreendendo os colegas.

Veja também