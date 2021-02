BBB21: Boninho nega manipulação de prova do líder e revela que odiou resultado

O Big Boss Boninho está tentando convencer os internautas que a prova do líder da última quinta-feira (11) do Big Brother Brasil não foi manipulada. Depois de uma vitória controversa de Karol Conká, diversos seguidores do diretor do reality reclamaram nas redes sociais.

Para afastar os rumores de manipulação, Boninho respondeu uma fã que estava pedindo para que ele parasse de dar respostas sobre as provas para os participantes do BBB. “Fala sério! Eu estou com ódio dessa vitória!! Quem não está?”, escreveu o Big Boss.

O motivo maior para que a rapper tivesse recebido informações privilegiadas sobre a prova é que, mesmo com grande rejeição aqui fora, Karol ainda movimenta o programa gerando audiência.

