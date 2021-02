BBB21: Arthur desloca o ombro e Caio torce o pé durante Prova do Líder

Os brothers não pouparam esforços durante a realização da Prova do Líder desta quinta-feira (18), no “BBB21” e acabaram lesionados tamanho o empenho que dedicaram para tentar conquistar a liderança nesta semana. O instrutor de crossfit Arthur deslocou o ombro, e o fazendeiro Caio torceu o pé.

Em uma prova de agilidade, os participantes iniciavam descendo uma rampa molhada e caindo em um pequeno reservatório de água, para depois procurarem cards do patrocinador em uma piscina de bolinhas, em bolsões de areia e de slime.

Os dois brothers acabaram se lesionando na primeira etapa da prova, em que escorregam pela rampa. Caio se machucou já na primeira rodada, mas seguiu até o final, mesmo sentindo dores e andando com dificuldades.

Arthur acabou se machucando na segunda rodada e e desistiu da prova, sendo socorrido pelos dummies e indo para a casa. O instrutor de crossfit foi atendido por médicos do programa que enfaixaram seu braço e o colocaram em uma tipoia.

Quando a prova foi decidida, o apresentador Tiago Leifert chegou a conversar com Arthur ainda no programa ao vivo e o instrutor confirmou que já havia deslocado o ombro em outra oportunidade.

Durante a madrugada, o brother não foi mais visto pelas câmeras da casa no pay per view, levantando a suspeita de que deve estar recebendo outro atendimento médico.

Caio também recebeu atendimento médico e teve o pé enfaixado. O fazendeiro contou com a ajuda do amigo Rodolffo para tomar banho, que colocou uma cadeira no chuveiro para facilitar o banho.

