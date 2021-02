BBB21: “Aqui dentro é guerra”, analisa Pocah sobre o jogo

Depois de virar meme por passar a maior parte do Big Brother Brasil dormindo, Pocah provou que está por dentro do que está acontecendo dentro da casa. “Ontem a gente teve um ‘se liga’, vamos jogar”, disse enquanto tirava fotos com Arthur e Thaís.

“Eu já falei pra uma galera aqui dentro que estou jogando. Lá fora a gente pode ser amigo, mas aqui dentro é guerra”, completou a funkeira.

