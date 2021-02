BBB21: Após polêmicas, Karol Conká perde mais de 200 mil seguidores

Com as polêmicas dentro da casa do BBB21, Karol Conká está vendo o número de seguidores despencar nas redes sociais. Segundo a plataforma Social Blade, a cantora perdeu cerca de 217 mil seguidores entre domingo (31) e ontem.

Na última segunda (1), o perfil de Karol apontava 1,7 milhão de seguidores. Nesta terça, a marca já está nos 1,5 milhão.

A queda já vem sendo acompanhada desde sábado, após as atitudes de Karol contra Lucas Penteado desde o desentendimento do brother com outros participantes na festa de sexta-feira (29).

