BBB21: Após conversa no confessionário, Caio fica no programa e pede desculpas à esposa

Após ter ficado preocupado com a esposa durante o almoço do ano, neste domingo (14), no BBB21, Caio foi atendido no confessionário do programa. O goiano ficou inquieto depois de assistir o vídeo gravado pela família e chegou a arrumar as malas para deixar o reality show.

Conforme o fazendeiro, ele ficou mais tranquilo após a conversa no confessionário. “Ele me disse (no confessionário): ‘não posso reproduzir o vídeo na íntegra porque não pode, mas ela (Waleria, mulher de Caio) disse que tem orgulho de você e sua família está bem, a gente conversa sempre com eles, está tudo bem'”, contou o brother.

Em conversa com Rodolffo, Caio disse que perguntou especificamente sobre seu casamento. “Você acha que ela estaria aparecendo em rede nacional, falaria que tem orgulho de você se estivesse acontecendo alguma coisa?”, teria respondido a pessoa no confessionário.

Depois de sair do confessionário, o fazendeiro pediu desculpas. “Ô meu amor, desculpa ter te colocado nessa situação, tadinha.”

