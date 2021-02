BBB21: Após almoço do anjo, Caio ameaça deixar o programa

O clima pesou durante o almoço do anjo neste domingo (14) no BBB21. Em vez de ter ganhado uma injeção de ânimo com o vídeo da família, o anjo Caio ficou preocupado com a esposa.

De acordo com o brother, Waleria pareceu entranha na gravação. “Não achei a Waleria sorridente, não achei a Waleria feliz”, comentou Caio. Sarah e Rodolffo, que foram convidados para participar do almoço, tentaram consolar o goiano.

“Às vezes falaram mais do que devia e cortaram o vídeo, às vezes eles editam alguma coisa porque mandou um recado e nao podia, fica tranquilo”, disse Sarah.

No entanto, Caio continuou cismado e chegou ameaçar sair do programa. “Minha família é a primeira coisa na minha vida sempre e isso nunca vai mudar”, afirmou.

Sem conseguir almoçar, o fazendeiro deixou Sarah e Roldoffo comerem sozinho em silêncio. Em seguida, o trio desceu e Caiu pediu para os dois não comentarem nada. Depois, o goiano começou a arrumar as malas e afirmou que irá falar com a psicóloga do programa.

Nas redes sociais, a família de Caio comentou no perfil oficial do brother que alguns trechos do vídeo foram de fato cortados.

Fica firme Caio! Ta tudo certo aqui fora, voce é incrível!!!! Infelizmente o vídeo teve partes cortadas e você não ouviu ela falando "Não estou brava". 🥺 pic.twitter.com/F9W4dtjlIY — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 14, 2021

