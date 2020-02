BBB20: Suzana Pires alfineta Bianca Andrade e se oferece para ensinar feminismo para ela

O BBB 20 está dando o que falar dentro e fora da casa. Na noite de ontem (03), a atriz Suzi Pires usou seu perfil no Instagram para alfinetar a Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. A influencer foi muito crítica na web após apoiar o participante Hadson e duvidar das meninas da casa que denunciaram um plano do ex-jogador para seduzir as sister comprometidas do programa.

“Boca Rosa, entenda que feminismo não é movimento para se aderir somente quando se lança linha de maquiagem, para se auto-intitular girl power. Sororidade, aliança entre mulheres, vem antes! Você sabe que pode contar comigo para melhorar seu entendimento e suas ações sobre ser uma GIRL que tenha POWER”, escreveu Suzi Pires em sua rede social.

Confira a publicação de Suzi Pires para Bianca Andrade: