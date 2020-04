BBB20: “Precisa de uma conversa com calma”, diz Gabi sobre namoro com Gui

A cantora Gabi Martins, última eliminada do BBB 20, disse que ainda não sabe se quer continuar namorando Guilherme Napolitano, com quem teve um romance ao longo do confinamento, de acordo com informações do UOL.

“A gente precisa de uma conversa primeiro, com calma”, declarou a cantora, que confessou sentir gratidão por tudo o que o namorado fez por ela. “Acho o Gui uma pessoa incrível, por tudo que ele é e mostrou lá dentro. Aqui foram também me confirmaram isso”.

Gabi já havia dito que preferia ficar sozinha porque o relacionamento com Guilherme doeu demais, o que deixou ele chateado aqui fora.