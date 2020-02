BBB20: Comissária de bordo diz ter sido chantageada por Pyong

A festa do último sábado (8) no Big Brother Brasil trouxe consequências ainda maiores para o youtuber Pyong Lee, um dos participantes da edição atual do programa.

Pyong chegou a ser repreendido pela produção do programa por ter passado a ‘mão na bunda’ de Flayslane e por ter tentado assediar Marcela. Ele chegou a perder todas suas estalecas [dinheiro do programa] como forma de ‘castigo’.

Após os episódios, a comissária de bordo Débora Welker utilizou o Instagram para uma denúncia contra Pyong. O caso teria ocorrido há quatro anos.

“Eu conheci esse bosta numa festa e a gente ficou. Ele foi todo querido, disse que queria namorar sério, e eu trouxa cai no papo dele. Ele falou que era solteiro. Depois que a gente tinha ficado ele falou assim: ‘Acho que está na hora de eu te falar uma coisa, tenho namorada na verdade’. Eu falei: O que? Por que você não me falou isso antes. Aí ele: Mas a gente vai continuar ficando. […] Enfim, não fiquei mais com ele. Passou uns dois meses e eu fui numa festa, conheci outro menino e a gente ficou. E ele me disse que estava com um amigo. O amigo vindo? Quem era? Sim, ele. A gente fingiu que não se conhecia e ele esperou o menino ir no banheiro. Pedi a ele para não contar para o amigo que a gente já tinha ficado, já que não tinha sido nada de mais. Ai ele: ‘É, eu não vou falar, mas você vai ter que continuar ficando comigo. Ele me chantageou para eu continuar saindo com ele”, disse Débora em uma sequência de vídeos.

Ainda nos vídeos, Débora afirma: “Ele não é uma pessoa sem caráter só para relacionamento e traição. Ele é uma pessoa extremamente arrogante, que humilha os outros. Sabe aquele tipo de pessoa que trata o garçom mal? Ele é mentiroso, falso. Só que ele é inteligente, então é extremamente manipulador. É um ator nato. Não tem caráter. Humilha as pessoas, arrogante. Se acha porque tem dinheiro. Se acha o famosão. É insuportável.”

Em nota enviado ao colunista Leo Dias, a assessoria de Pyong falou sobre o caso.

“A gente tem visto alguns ataques à reputação do Pyong, principalmente desde o ocorrido na festa do último sábado na casa – evento pelo qual ele se desculpou pelos excessos, tanto com os participantes do programa quanto com a esposa, família e todo público aqui fora. Nosso ponto é que o Pyong, por estar confinado no BBB20, infelizmente não pode se defender pessoalmente. O que facilita o surgimento de acusações e acusadores. Principalmente por ser um programa de muita audiência.

Mas nós conhecemos ele e a família profundamente, a ponto de sinceramente acreditarmos que esse episódio não é condizente com a personalidade e caráter do Pyong Lee. Quando esses assuntos aparecem, nos chamam a atenção. E a gente faz questão de apurar com a família, amigos, gente do convívio diário do Pyong, até para evitar sermos surpreendidos por qualquer desdobramento.

Especificamente sobre o caso em questão, vale ressaltar que o Pyong é uma figura pública já há alguns anos – desde antes de entrar no programa. E esse assunto só surgiu agora, sendo que a alegação é que o episódio tem 4 anos. Lamentavelmente, o Pyong só poderá se manifestar sobre quando sair da casa do BBB. O que a gente espera que seja só após a final.”