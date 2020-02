BBB20: Bruna Marquezine é considerada pela web como a nova participante do programa

Bruna Marquezine já pode ser considerada como mais uma participante do BBB 20. Desde que programa da Globo estreou, a atriz não perde um dia se quer. Ela assinou o pay-per-view, que passa a atração em tempo integral, comenta e dá palpites sobre tudo que rola dentro da casa mais vigiada do Brasil em seus Stories, no Instagram, assim, sendo nomeada pela web como uma participante indireta do BBB.

O que mais fez Marquezine ficar vidrada no programa foi a participação de sua amiga pessoal, a cantora Manu Gavassi, que está dando um show de simpatia e rendendo muitos memes dentro do reality.

A ex de Neymar está tão ativa nas redes sociais falando do BBB 20, que fez os internautas resgatarem um vídeo em que a gata aparece atendendo o famoso Big Fone. No vídeo, Marquezine aparece com 17 anos de idade participando da divulgação do programa no ano de 2014.

Confira o vídeo onde Bruna Marquezine aparece atendendo o Big Fone: