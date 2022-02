BBB20: Arthur e Natália batem boca na madrugada: ‘Não precisava me dar o Anjo’

Natália e Arthur Aguiar discutiram na madrugada desta terça-feira (22), após o Jogo da Discórdia, no “BBB22“. Os dois falavam sobre a formação do Paredão de domingo (20), quando o grupo de Tiago, Natália, Linn e Jessi indicou Paulo André.

Arthur disse que as sisters optaram por colocar no Paredão o membro de um grupo que priorizava elas, Paulo André, ao invés de terem votado em outros participantes que sempre votaram nelas, em referência aos brothers e sisters do quarto Lollipop.

Natália argumentou dizendo que a outra opção para ser votada seria Laís, porém elas optaram por não colocar duas pessoas de um mesmo grupo no Paredão, uma vez que Brunna, que é do quarto Lollipop, já estava indicada pelo líder Lucas.

“Eu não consigo estar aqui pra ser só o jogo. Eu tenho que estar um pouquinho humana e é isso que eu tô te falando. É igual tu falou, as pessoas tão pouco se lixando pra tu, podem tá pouco se lixando, mas eu quero saber do meu coração”, disse Natália.

“Então, se você tá aqui mais humana, ontem faltou [o lado humano] pra vocês, porque as pessoas que tavam tentando defender vocês, foram as pessoas que vocês atacaram. Enquanto as pessoas que vocês defenderam, foi quem atacou vocês”, rebateu Arthur.

“Não faltou, não é atacar. Não foi assim, a história não foi assim”, disse Natália.

Arthur tenta dar um exemplo para Natália de como acabaria sendo a votação, em uma dinâmica diferente, na qual Lina, e não ele, tivesse o poder do Anjo para imunizar um participante.

“Vamos fazer o contrário, se a Lina tem o Anjo e me dá… daí surge o seu nome em alguma roda de votação, igual o nome da Jessi surgiu, então eu bato o pé e digo: ‘não vou votar’. Pra você ter noção, o nosso grupo não chegou num consenso, teve que ter uma votação”, disse Arthur.

Natália, então, acha que ele está cobrando dela a imunidade que Arthur lhe deu pelo Anjo.

“Você não precisava me dar o anjo. Não precisava. Se era querendo pensar nisso, não pensava. Você tá querendo cobrar uma coisa que tu deu”, disse a sister. E Arthur rebate: “Não tô cobrando nada”.

Pedro Scooby e Paulo André ainda tentaram, sem sucesso, convencer a sister de que ele apenas havia usado um exemplo. “O voto nem foi dele, Naty. Por que você tá falando que ele só pensa nele?”, disse Paulo André. “Ele deu o exemplo da Linda. Não tá cobrando”, afirmou Scooby.

