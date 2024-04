Superterça do BBB tem eliminação da Pitel, liderança do Lucas e rivais no Paredão

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 03/04/2024 - 0:53 Para compartilhar:

Giovana Pitel é a 16ª eliminada do “Big Brother Brasil 24” com 82% dos votos. Na berlinda desta terça-feira, ela enfrentou Alane, que recebeu 12,38% dos votos, e Bia, que teve os 5,62% restantes.

Com isso, o reality chega ao seu top 8, com cinco jogadores do grupo fadas e três do gnomo. Apesar de que não existe mais o quarto dos gnomos, que foi fechado pela produção do programa nesta terça-feira (2).

A passagem de Pitel pelo programa foi marcada, entre outras coisas, pela sua amizade com Fernanda, que foi eliminada no último domingo, e pela sua relação com Lucas Buda.

A noite seguiu e era hora de ter um novo líder. A prova da liderança desta Superterça contou com três fases. A primeira foi de sorte, a segunda de habilidade e a terceira foi na sorte novamente. Chegaram à última etapa Lucas, Davi e Matteus. Buda acertou a poltrona certa e se consagrou na liderança.

Após a consolidação da liderança, todos voltaram para casa e Tadeu deu início a formação do 17º paredão, que será duplo e nenhum participante estava imune. O líder indicou Davi ao paredão e, em votação aberta, MC Bin Laden foi emparedado com 5 votos. A eliminação acontece na quinta-feira (4).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias