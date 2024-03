‘BBB’ foi palco de traições em diferentes edições; relembre os casos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/03/2024 - 14:56 Para compartilhar:

Lucas Henrique, conhecido como Buda, do “BBB24“, deu o que falar nesta semana e pode ter decretado o fim de seu casamento de oito anos, após flertar com Giovanna, a Pitel. O professor de educação física chegou a dizer para a colega de confinamento que ela tinha “bagunçado” com ele.

Camila Moura, mulher do participante, ficou revoltada com a situação, excluiu as fotos de casal e declarou torcida para Davi, rival do então marido. O relacionamento deles, entretanto, não foi o único abalado por infidelidade no “BBB”. Ao longo das edições, outros participantes protagonizaram traições consumadas – e outras que não passaram de flertes e desejos; relembre.

Dhomini – ‘BBB3’

Dhomini entrou no ‘BBB3’ com um relacionamento de três anos, mas acabou se apaixonando por Sabrina Sato durante o confinamento e engatou um namoro com a então participante.

Marcelo Dourado – ‘BBB4’

No ‘BBB4’, Marcelo Dourado traiu a namorada, Fabiana Moraes, e engatou um relacionamento com Juliana Lopes.

Alan – ‘BBB5’

No ‘BBB5’, o modelo Alan Passos se envolveu com Grazi Massafera, enquanto namorava Camila Fontes.

Michel – ‘BBB10’

Michel, do ‘BBB10’ traiu a então namorada, Karen Pila, logo no início no reality. Fora do programa, o relacionamento com a participante Tessália, se manteve até outubro do mesmo ano.

Adriana – ‘BBB11’

O primeiro caso de traição que acabou em casamento aconteceu no ‘BBB11’. Adriana, que namorava o empresário Thiago Pereira, se apaixonou por Rodrigão e trocou declarações de amor logo após a primeira ficada. Eles seguem juntos atualmente e têm dois filhos.

Rafa – ‘BBB12’

Rafa entrou no ‘BBB12’ namorando e, durante o confinamento, se envolveu com Renata. Para conquistar a participante, ele chegou a dizer que a namorada estava morta pra ele.

Natália – ‘BBB13’

Natália participou do ‘BBB’ em 2008 e 2013, ambas namorando o empresário Edoardo. Contudo, na segunda edição, a sister engatou um romance com Yuri.

Andressa – ‘BBB13’

Andressa era noiva há 9 anos quando entrou no ‘BBB13’. No programa, ela se envolveu com Nasser, com quem está casada até hoje.

Fernando – ‘BBB15’

Na primeira festa do ‘BBB15’, Fernando começou um relacionamento com Amanda. No entanto, a chegada de uma nova participante, Aline, mexeu com ele. Após a eliminação da sister, o produtor cultural reatou com Amanda. Mas no final, voltou com Aline, com quem é casado até hoje.

Clara – ‘BBB14’

Clara entrou no ‘BBB14’ casada. No programa, ela se envolveu com Vanessa Mesquita e não foi “perdoada” pelo marido, mesmo em relacionamento aberto.

Lucas- ‘BBB18’

No ‘BBB18’, Lucas, que se dizia muito fiel à noiva, acabou debaixo do edredom com a participante Jessica. Ana Lúcia, noiva do modelo, não aceitou a traição inicialmente. Meses depois, ela o perdoou e o casamento aconteceu.

MC Guimê – ‘BBB23’

MC Guimê, na época casado com Lexa, acabou expulso do ‘BBB23’ acusado de importunação sexual. A cantora deu um tempo na relação, o perdoou, mas meses depois o casamento chegou ao fim.

