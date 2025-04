BBB 25: Vitória Strada é eliminada com 54,52% dos votos

A atriz Vitória Strada foi eliminada com 54,52% dos votos no último Paredão do BBB 25, na noite deste domingo, 20. Ela enfrentava Renata e João Pedro, que tiveram 6,56% e 38,92% dos votos, respectivamente. A votação definiu ainda os participantes da grande final do programa, na próxima terça-feira (22).

Vitória Strada, de 28 anos, é natural de Porto Alegre (RS), mas mora no Rio de Janeiro desde os 21 anos de idade. Ela fez parte do elenco do BBB 25 como integrante do camarote. A sister é atriz desde os 12 anos, já foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil e, em 2015, participou do seu primeiro filme: Real Beleza. Vitória Strada gosta de praticar taekwondo, desenhar e dançar.

Nesta edição, com a dinâmica das duplas, Vitória Strada entrou no BBB 25 ao lado do amigo Mateus Pires, a quem considera um irmão: “Eu escolhi o Mateus para participar do BBB porque ele sempre me coloca para cima quando eu não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza. Temos o humor muito parecido”, afirmou ela.

Com a atriz fora da competição, Renata, João Pedro e o pernambucano Guilherme Vilar disputam o prêmio de R$ 2,7 milhões na final do BBB 25, que será na terça-feira (22).