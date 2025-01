BBB 25: Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira comandam a festa desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 24, os participantes do BBB 25 receberão três grandes nomes da música sertaneja: Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira. O trio promete transformar a festa em um verdadeiro espetáculo de arrocha e sucessos que estão no topo das paradas.

A apresentação terá início com uma entrada especial ao som de clássicos como Sinônimos e Estou Apaixonado. O repertório inclui os maiores hits individuais dos artistas, além de feats marcantes que prometem contagiar os brothers.

Realização de um sonho

Para Tierry, cantar no BBB é a realização de um desejo antigo. “Sempre falei para mim mesmo que queria cantar no BBB, e isso foi tão forte que está acontecendo agora. É uma realização muito grande na minha carreira; estou com a expectativa altíssima. Vai ser incrível!”, comemora o artista em entrevista ao gshow. Entre as músicas escolhidas estão Cabeça Branca e Hackearam-me.

Já Luan Pereira não esconde a empolgação de pisar no palco do reality que marcou sua infância. “O BBB é massa demais! Lembro de quando eu era pequeno e ficava acompanhando com a minha mãe. Minha parte preferida são as provas, sempre fico me perguntando como eu me sairia lá dentro”, diz o cantor. Entre os sucessos que vai apresentar estão Roça em mim e Moletom.

Gustavo Mioto também celebra o momento especial. “Minhas músicas já tocaram várias vezes no BBB e eu sempre tive vontade de me apresentar lá dentro, de sentir a vibe do confinamento. Ainda mais por ser um show com amigos, é uma experiência única”, afirma o artista. No setlist, hits como Solteiro Não Trai e Despedida de Casal prometem conquistar o público.