BBB 25: paredão é formado por Diego e Daniele, Edilberto e Raissa, e Vitória e Mateus

As duplas Vitória Strada e Mateus, Diego e Daniele Hypolito, e Edilberto e Raissa estão formando o paredão desta semana no BBB 25. A votação aconteceu neste domingo, dia 26, e eles disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

A dinâmica para que o paredão fosse formado foi intensa. Depois de o Big Fone ter sido anulado na madrugada, um novo toque aconteceu no início do programa ao vivo. Camilla atendeu e conseguiu a imunidade para si e sua dupla, Thamiris. Elas também tiveram que indicar uma dupla para o paredão, mas as duplas que estavam na mira do líder não podiam ser indicadas. Então, elas decidiram nomear Edilberto e Raissa. “Acho muito coerente seguir com quem a gente já teve um mínimo de atrito”, disse Thamiris ao declarar seu voto.