‘BBB 25’: João Pedro passa mal após prova do líder e é levado ao confessionário

A primeira fase da Prova do Líder no BBB 25 teve consequências para João Pedro. Na tarde desta quinta-feira, 20, o brother passou mal após a disputa e precisou ser carregado pelos colegas até o Confessionário.

No banheiro da casa, Aline e João Gabriel ajudaram o goiano a se levantar. Maike também prestou apoio e, juntos, conduziram João Pedro para receber atendimento. “Calma, que eu estou com você”, disse João Gabriel ao irmão.

Após ser atendido no Confessionário, João Pedro voltou para a casa e foi recebido pelos colegas. O brother explicou que sentiu um formigamento que começou no pé e subiu até a coxa antes do mal-estar.

O goiano confirmou que sofreu uma queda de pressão e seguiu para a cozinha para se alimentar. Ele agradeceu aos participantes que o ajudaram e garantiu estar melhor.

Prova do Líder exige esforço dos brothers

A disputa pela liderança desta semana começou mais cedo do que o habitual e exigiu resistência e trabalho em equipe. Divididos em dois grupos, os participantes precisaram demonstrar habilidade para equilibrar e transportar itens em um percurso suspenso.

João Pedro fazia parte do grupo que venceu a primeira fase da prova e conquistou vaga para a decisão, que acontece ao vivo nesta noite. Além dele, Eva, Renata, Vilma, Maike e Vitória Strada seguem na disputa.

A expectativa agora é saber se João Pedro terá condições de continuar na competição ou se precisará ser afastado. A última etapa da prova está marcada para às 23h45.