BBB 25: João Pedro, Daniele Hypolito e Maike estão no Paredão; veja como foi a formação

Com o Big Brother Brasil 25 no Modo Turbo, na noite desta sexta-feira, 4, mais um Paredão foi formado. O vencedor da Prova do Anjo, João Gabriel, estava imune e não pode ser votado. A líder Vitória Strada indicou João Pedro e a casa votou em Maike. Maike e Delma, como consequência da Prova do Líder realizada ontem, escolheram Daniele Hypolito para ir ao Paredão.

Delma e Maike foram chamados ao confessionário para definir quem, em consenso, mandariam ao Paredão. Maike anunciou que a escolha da dupla foi Daniele Hypolito, que já havia se oferecido para ir à berlinda.

Como foi a votação da casa

– Vinícius votou em Maike

– Renata votou em Delma

– Delma votou em Maike

– Daniele Hypolito votou em Maike

– Maike votou em Guilherme

– João Gabriel votou em Guilherme

– Diego Hypolito votou em Maike

– Guilherme vota em Maike

– João Pedro vota em Guilherme

Maike é o mais votado pela casa e está no Paredão.

Sem a Prova Bate-Volta, o Paredão triplo terá João Pedro, Daniele Hypolito e Maike. Um dos três será eliminado neste domingo, 6.