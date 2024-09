BBB25: Globo planeja edição mais longa de reality em 60 anos de canal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2024 - 14:17 Para compartilhar:

A Globo pretende fazer do BBB25 a temporada mais longa da história de todos os realities da emissora, no ano em que o canal completa 60 anos.

A ideia é que a atração comece a ir ao ar entre 14 ou 21 de janeiro e deve se estender até a última semana de abril ou primeira de maio, contrariando o padrão seguido desde 2021, quando passou a adotar 100 episódios, segundo o colunista Flávio Ricco.

E as novidades não param por aí. A próxima temporada terá uma dinâmica de inscrição diferente: em dupla. Boninho, diretor do BBB, anunciou que duas pessoas com forte ligação podem se cadastrar juntas e entrar no programa.

Recentemente, Boninho avisou que as seletivas para o BBB25 estão a todo vapor. Além disso, o diretor sugeriu que pode lançar a dinâmica “Freeze”, que faz sucesso em várias edições pelo mundo. Nela, um participante fica “congelado” enquanto algo ou alguém surge em cena para tentar desestabilizá-lo emocionalmente. Caso reaja, é eliminado do jogo.

“Será que vai ter Big Brother Freeze?”, lançou Boninho. Veja o vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)