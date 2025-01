A dupla Gabriel e Maike venceu a primeira prova do anjo do Big Brother Brasil (BBB) 25, e estão imunes no paredão deste domingo, 19. Eles atingiram 970 pontos, desempenho que surpreendeu o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

Ambos superaram Eva e Renata, que lideraram a disputa momentaneamente. Com a vitória, a dupla deverá imunizar outra dupla no domingo, antes da formação de paredão.

*Texto em atualização