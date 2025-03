‘BBB 25’: Diego rompe com Gracyanne e toma decisão drástica após embate

A relação entre Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa no BBB 25 chegou a um ponto crítico. Após a discussão sobre credibilidade em publicidade, o ex-ginasta desabafou com Vitória Strada e anunciou que não pretende mais dormir no mesmo quarto que a influenciadora.

“Eu não vou conseguir ficar, agora, dormindo no quarto com ela, não. Sei que ela está sozinha, mas quero que outras pessoas vão, eu não quero. Quero ficar aqui, nesse quarto. Não vou ficar me sabotando, eu não consegui dormir ontem”, afirmou Diego.

Diego Hypolito diz que Gracyanne Barbosa o trata com indiferença

Ainda abalado com a troca de farpas, Diego questionou o nível de consideração da influenciadora por ele. “Eu acho que ela não é minha fã, não. Acho que sou indiferente para ela. É péssimo”, desabafou o ginasta.

O atleta também afirmou que não reagiu da forma que gostaria durante a discussão no Sincerão, mas agora vê a situação com mais clareza.

“Quando foi dito, não caiu a ficha para mim, na hora. Só depois que já tinha passado. Porque, senão, eu teria falado de outra maneira, teria tido uma resposta mais ríspida”, disse.

O desentendimento entre os dois, que já vinham tentando uma reaproximação após polêmicas envolvendo a Vitrine do Seu Fifi, escancarou o desgaste na relação.