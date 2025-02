‘BBB 25’: como vai ser o Paredão de hoje? Entenda a dinâmica da 1ª eliminação individual

A dinâmica em dupla do Big Brother Brasil 25 chega ao fim nesta terça-feira, 4. O terceiro paredão do reality show, que terá o resultado divulgado no final do dia, foi formado no domingo, 2, e conta Diego e Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa e Giovanna.

Os participantes do programa acreditam que uma dupla será eliminada, mas, na verdade, apenas uma pessoa sairá da casa mais vigiada do Brasil. Somente um dos integrantes da dupla será eliminado por votação popular. O outro membro será enviado para o Quarto Secreto – onde receberá informações privilegiadas do jogo – e, após alguns dias, voltará para a casa imune.

No madrugada desta terça-feira, 4, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como funcionará a nova fase do jogo e deu spoiler de como será a dinâmica. O brother menos votado da dupla terá acesso ao Quarto Secreto, onde poderá assistir a vídeos e acompanhar o que os colegas falam sobre ele.

“Quem sair amanhã, vai para o Quarto Secreto. Faz a despedida da sua dupla em um lugar especial e, de lá, vê vídeos, vê coisas que falaram sobre essa pessoa”, revelou Tadeu durante sua participação no Big Show.

O apresentador manteve o mistério sobre o que mais pode acontecer no cômodo, mas garantiu que a volta do participante trará um impacto significativo no jogo: “Quando voltar, vai voltar em uma dinâmica muito legal que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar”, afirmou.

O Paredão começou a ser montado na última quarta-feira, 29, quando Eva e Renata foram imunizadas após atenderem ao Big Fone. Na quinta-feira, 30, Gabriel e Maike venceram a Prova do Líder e colocaram Mateus e Vitória, Diego e Daniele e Aline e Vinícius na Mira do Líder. Já no sábado, 1°, Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo.

Durante a formação do Paredão no programa ao vivo, os anjos decidiram imunizar a dupla Guilherme e Delma. Na sequência, os líderes escolheram a dupla Diego e Daniele para o Paredão.