‘BBB 25’: brothers esquecem Gabriel e ele fica ‘congelado’ no Quarto do Líder

O retorno de Gracyanne Barbosa ao Big Brother Brasil 25 nesta quinta-feira, 6, não teria gerado a punição do ‘Tá Com Nada’ se dependesse de Gabriel. Isso porque o brother foi esquecido no Quarto do Líder durante a dinâmica do Freeze.

A dinâmica foi trazida por Gracyanne, que retornou do Quarto Secreto após dois dias afastada do jogo. Ao entrar na casa, os brothers deveriam permanecer congelados, sem reagir à sua presença, sob o risco de cair no temido Tá Com Nada. O plano estava indo bem até que João Pedro não conseguiu segurar a emoção e se mexeu, levando toda a casa para o castigo.

Enquanto os participantes tentavam digerir a punição e corriam para abraçar Gracyanne, Gabriel seguia firme e forte… porém, sozinho, congelado no Quarto do Líder. Esquecido pelos colegas, ele manteve a pose na dinâmica, sem saber que já estava liberado.

A cena arrancou risadas do público, que acompanhou o momento nas redes sociais.