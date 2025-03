‘BBB 25’: Big Fone toca no domingo com poderes especiais; entenda dinâmica da semana

A dinâmica desta semana no BBB 25 contará com um Big Fone com uma novidade: a “loja misteriosa”. Na quinta-feira, 6, Tadeu Schmidt explicou o novo desafio. No mesmo dia, os brothers enfrentam uma Prova do Líder de resistência. Três participantes já foram eliminados.

Quem atender o telefone do reality terá acesso à “loja” com uma ampliação do Poder Curinga. O brother ou a sister poderá escolher entre o Poder de anular, Poder do não, Poder dois, Poder do desvio, Poder da imunidade e Poder supremo. O Big Fone toca no próximo domingo, 9, após o Raio-X.

Veja como será a dinâmica da semana no BBB 25

6/3 (quinta): Prova do Líder de resistência.

7/3 (sexta): Consagração do novo líder, que colocará cinco pessoas Na Mira do Líder.

8/3 (sábado): Prova do Anjo.

9/3 (domingo): Big Fone toca após o Raio-X. Formação de paredão triplo.

11/3 (terça): Eliminação.