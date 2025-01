BBB 25: Arleane e Marcelo são os primeiros eliminados do programa

Arleane e Marcelo foram os primeiros eliminados do BBB 25 na madrugada desta quarta-feira, dia 22. A dupla foi eliminada com 55,95% da média dos votos para sair, no primeiro Paredão do BBB 25. Diogo Almeida e Vilma ficaram com 36% da média. Edilberto e Raissa, com 8,05% da média.

Confira os percentuais da votação:

Arleane e Marcelo

Média: 55,95%

Voto Único: 56,75%

Voto Torcida: 55,13%