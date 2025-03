‘BBB 25’: Aline insinua ter ficado com famoso antes de Diogo Almeida, mas não revela quem

Durante uma conversa na madrugada desta segunda-feira, 17, a participante Aline revelou novos detalhes sobre sua vida amorosa fora do Big Brother Brasil 25. Em papo com Guilherme e Vinícius, a confinada deu a entender que já se relacionou com um famoso antes de entrar no programa.

“Aqui dentro é todo mundo igual”, comentou a participante. Os três estavam conversando sobre a presença de celebridades no reality show. “Acho que estava falando de Diogo na época, que eu estava gostando dele”, afirmou a sister. No começo do jogo, ela engatou um romance polêmico com o ator Diogo Almeida, que entrou como camarote no programa, mas já foi eliminado.

“Eu estava considerando várias possibilidades, dentre elas, eu falei: ‘Se ele estiver se achando porque é artista, deixa eu dizer uma coisa para ele: ‘Para mim não diz nada’. Diga aí, Vini, que eu tenho uma carreira tão linda lá fora”, riu a participante.

Após dar a entender que já havia se relacionado com algum ator, Aline reforçou a fofoca. A policial militar conversou com Vitória Strada, que também é atriz, e sugeriu que ela também conhece o affair misterioso.

“Eu acho que tu conhece. Acho não, tenho certeza”, afirmou Aline. “No dia que Guilherme souber, vai cair para trás… Quem é a pessoa”, brincou Vinícius. “Ou ‘as pessoas’, né?”, rebateu Aline, rindo. “Aline, se poupe”, riu o amigo, antes de completar: “Estou te poupando, mas você não se poupa, é difícil. Aline é Camarote”.