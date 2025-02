‘BBB 25’: Aline e Vinícius vencem Prova do Anjo

Os brothers Aline e Vinícius foram os vencedores da Prova do Anjo no BBB 25 neste sábado, 1º. O desafio envolveu montar três quebra-cabeças no menor tempo possível e a dupla finalizou a prova com 1 minuto e 27 segundos.

Os segundos colocados foram Diego e Daniele Hypolito, que montaram os quebra-cabeças em 1 minuto e 58 segundos. Aline e Vinícius terão o dever de escolher uma dupla para imunizar no próximo domingo, 2.

Como é de praxe na Prova do Anjo, os vencedores também tiveram de escolher uma dupla para o Castigo do Monstro. Eles optaram por Vitória Strada e Mateus, que terão de se vestir de Fita de Vídeo e Ficha de Inscrição, em homenagem às formas como os participantes se inscreviam no reality antigamente.

A próxima eliminação do BBB 25 ocorrerá individualmente pela primeira vez na edição. Na terça, 4, o público votará para que um participante deixe a casa. A dupla do eliminado irá participar da dinâmica do Quarto Secreto e retornar ao programa.